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فايزر: لقاح كورونا فعال بنسبة 95% وفق النتائج السريرية الكاملة

لقاح فايزر
شركة فايزر
لقاح كورونا

فايزر: لقاح كورونا فعال بنسبة 95% وفق النتائج السريرية الكاملة

تخطط لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ "في غضون أيام

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركتا فايزر وبيونتك اليوم الأربعاء عن اكتمال جزء الفعالية من تجربة لقاح Covid-19، مما يدل على أن اللقاح فعال بنسبة 95 ٪.

قالت الشركتان إنهما تخططان لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ "في غضون أيام"، وستقدم أيضًا إلى الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي النتائج بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان الشركتين أن تحليلًا سابقًا من الدراسة أظهر أن اللقاح قلل العدوى بأكثر من 90٪، وبعد أيام فقط من إعلان شركة موديرنا، أن لقاحًا مشابهًا قلل من العدوى بنسبة 94.5٪.

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تثير النتائج مجتمعة الآمال في أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع في وقت ما من العام المقبل، وربما أيضًا، أن اللقاحات الأخرى التي تكافح المرض ستثبت فعاليتها أيضًا.

قال الدكتور ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Pfizer "اليوم هو يوم عظيم للعلم والإنسانية، المجموعة الأولى من نتائج المرحلة الثالثة من تجربة لقاح Covid-19 توفر الدليل الأولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من كورونا.

"لقد وصلنا إلى هذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاح لدينا في وقت يحتاجه العالم أكثر من غيره مع تسجيل معدلات الإصابة بأرقام قياسية.

وقد يثير اكتشاف أن 95٪ من الإصابات قد تم منعها بواسطة لقاح فايزر، السياسيين وقادة الصحة العامة ويضع نهاية محتملة للوباء.

شارك في تجارب المرحلة الثالثة أكثر من 43000 شخص.

فايزر ذكرت أن جمع بيانات السلامة المطلوبة ستستغرق حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر، ثم يتم تقديم الملف إلى المنظمين للموافقة عليه.

بحسب الشركة؛ قد يعني الترخيص السريع إعطاء الجرعات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية بحلول نهاية العام.

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