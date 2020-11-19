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هل استحوذ نجيب ساويرس على "شلاتين"؟.. وزير يكشف

نجيب ساويرس
الملياردير المصري نجيب ساويرس
استحواذ

هل استحوذ نجيب ساويرس على "شلاتين"؟.. وزير يكشف

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – رويترز

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، اليوم الخميس، إن المفاوضات مع الملياردير المصري نجيب ساويرس للاستحواذ على شركة شلاتين للثروة المعدنية توقفت حاليا.

وكان ساويرس يتفاوض مطلع هذا العام للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

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وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا قد أعلن أن 11 شركة قد فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر في الصحراء الشرقية.

وأوضح الملا أن هذه الشركات توزعت بين 7 شركات عالمية فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر و4 شركات مصرية.

من الشركات الفائزة في مزايدة التنقيب عن الذهب: سنتامين وبارك غولد وريد سي ريسورز وميداف والعبادي وشمال إفريقيا وبي تو غولد ومناجم النوبة ولوتس غولد.

وفي حين أشار إلى فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بداية من اليوم، قال إن مدة الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر 4 أشهر.

وأفاد: "الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب ستشمل البحث عن المعادن والخامات الأخرى مثل الحديد والفوسفات ومواد أخرى". وشدد على أن مصر تستهدف استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين.

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