تبحث شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية وطيران "العال" الإسرائيلية تعاونا أكبر، عقب توقيع مذكرة تفاهم.

وأوضحت "الاتحاد للطيران"، في بيان، أن نطاق مذكرة التفاهم يشمل توفير خدمات مشاركة الرمز على نحو مشترك.

وتابعت: "يشمل نطاق مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الهندسة وخدمات الشحن في أبوظبي وتل أبيب".

وكانت شركة "الاتحاد للطيران"، قد أعلنت تسيير رحلات منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب اعتباراً من نهاية آذار/مارس المقبل، أي بعد نحو أكثر من 6 أشهر من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات.

وتفرض العاصمة الإماراتية منذ أشهر قيودا أكثر صرامة على الدخول إليها مقارنة بالإمارات المجاورة الأخرى وبينها دبي، وذلك على خلفية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "الاتحاد للطيران" في بيان أن الخدمة الجديدة ستدخل حيّز العمل اعتبارا من 28 آذار/مارس 2021، وسيتم "اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبي إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران بما في ذلك الصين والهند وتايلاند وأستراليا".

وتتطلّع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار اتفاق تطبيع العلاقات سريعا في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والتجارة.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة على متن طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر.