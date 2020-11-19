أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن 11 شركة قد فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب بمصر في الصحراء الشرقية.

وأوضح الملا، أن هذه الشركات توزعت بين 7 شركات عالمية فازت في مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر و4 شركات مصرية.

من الشركات الفائزة في مزايدة التنقيب عن الذهب: سنتامين وبارك غولد وريد سي ريسورز وميداف والعبادي وشمال أفريقيا وبي تو غولد ومناجم النوبة ولوتس غولد.

وفي حين أشار إلى فتح جولة ثانية من المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بداية من اليوم، قال إن مدة الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب في مصر 4 أشهر.

وأفاد:"الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب ستشمل البحث عن المعادن والخامات الأخرى مثل الحديد والفوسفات ومواد أخرى".

وشدد على أن مصر تستهدف استثمارات بقيمة مليار دولار في قطاع التعدين.

وكانت مصر قد وافقت في فبراير الماضي، على رخصة تعدين لها هي الأولى من نوعها منذ فوز منتج الذهب الرئيسي في البلاد سنتامين برخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وبحسب موقعها على الإنترنت، نالت سنتامين رخصتها في 2005.

يذكر أن مصر كانت قد أصدرت، العام الماضي قانوناً جديداً للتعدين في مسعى لتشجيع أعمال التنقيب عن المعادن وإنتاجها.

إلى ذلك، أشارت بيانات رسمية حديثة إلى استحواذ دولة الإمارات على نحو 69% من إجمالي الصادرات المصرية من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 76% مقارنة بأرقام الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.