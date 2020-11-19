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سافكو تستحوذ على شركة "المغذيات الزراعية" المملوكة لـ"سابك"

سوق السعودية

سافكو تستحوذ على شركة "المغذيات الزراعية" المملوكة لـ"سابك"

الزيادة تمثل ارتفاع أسهم الشركة من 416.7 مليون سهم إلى 476.04 مليون سهم مدفوع بالكامل

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العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 4.17 مليار ريال إلى 4.76 مليار ريال بزيادة 14.25%، بغرض الاستحواذ على شركة سابك للمغذيات الزراعية، المملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، الزيادة تمثل ارتفاع أسهم الشركة من 416.7 مليون سهم إلى 476.04 مليون سهم مدفوع بالكامل من خلال إصدار 59.37 مليون سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد (أسهم العوض) إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لغرض استحواذ "سافكو" على جميع حصص "سابك" في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

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وأقر مساهمو "سافكو" تسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية "تداول"، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة "سابك" في 25 ديسمبر 2019، وبموجب نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة.

وسيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاستحواذ ووفقاً لأحكام وشروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.

ووافق المساهمون على تغيير اسم الشركة إلى شركة "سابك للمغذيات الزراعية".

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، في الربع الثالث من 2020، بنسبة 4%، إلى 397.5 مليون ريال، مقابل 414.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 10.5%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 359.8 مليون ريال.

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