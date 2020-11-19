وافق مساهمو الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مساء أمس، على شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.75 مليون سهم، والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وقالت "سدافكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، على أن يكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

ووافق المساهمون على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتى 5 سنوات وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وفي سياق متصل، وافق المساهمون على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ مطلع أبريل 2021، ومدتها ثلاث سنوات.

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إلى 140.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2020 بنسبة 14.4%، مقارنة بـ123 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "سدافكو" بـ8% لـ70 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ65.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع المبيعات والأثر الإيجابي للمصروفات نسبة إلى المبيعات، حيث بلغ صافي المبيعات في هذا الربع 535 مليون ريال سعودي بزيادة 2.7% (14.3 مليون ريال سعودي) عن نفس الربع من العام السابق. زاد الاستهلاك من مبيعات الحليب بنسبة 2%، ومعجون الطماطم بنسبة 15%، كما ارتفعت مبيعات الايس كريم بنسبة 2%، كما بلغت الحصة السوقية من الحليب 28.2%، ومعجون الطماطم 50.3% والآيسكريم 25.7%.

- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع عن العام السابق بمبلغ 4.6 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض مصروفات الدعاية والإعلان.

- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة فرض نظامي رقابي أكبر على المصروفات.

- تحقيق هامش ربح إيجابي بلغ 33.0% مقابل 33.9% لنفس الربع من العام الماضي.