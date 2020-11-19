أعلنت شركة نماء للكيماويات، عن إيقاف مصانع مشروع حصاد التابع لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية والتي تشمل مصانع غاز الكلور وحامض الهيدروكلوريك وهيبوكلوريت الصوديوم والإيبكلورهيدرين وكلوريد الكالسيوم، بداية من اليوم الخميس.

وتوقعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن يستمر التوقف لمدة 22 يوما لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة التوقف يتخللها إيقاف جزئي لمدة 5 أيام لمصانع الإيبوكسي وذلك لإكمال صيانة أنظمة المنافع.

وذكرت أن جميع المصانع تعود للإنتاج في تاريخ 11 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن إيقاف التشغيل جزء من الخطة السنوية لهذا العام للقيام بأعمال الصيانة الدورية، وتم أخذ الاحتياطيات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف تجاه عملاء الشركة عبر بناء مخزون كاف للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذا التوقف محدودا بميزانية الصيانة المعتمدة بمبلغ 5.5 مليون ريال.