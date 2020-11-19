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غوغل تنافس Venmo وتدخل مجال التمويل الاستهلاكي

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غوغل تنافس Venmo وتدخل مجال التمويل الاستهلاكي

قالت عملاقة التقنية الأميركية إنها ستسمح للمستخدمين بفتح حسابات بنكية، ودفع الأموال للأصدقاء، وإدارة الميزانيات من خلال الإصدار الجديد من غوغل باي

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دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

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أعلنت شركة غوغل، الأربعاء، عن خطوة جديدة تسمح لها بالتعمق أكثر في مجال التمويل الاستهلاكي، ومنافسة خدمات شهيرة في هذا المجال، مثل: فينمو) Venmo.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية، إنها ستسمح للمستخدمين بفتح حسابات بنكية، ودفع الأموال للأصدقاء، وإدارة الميزانيات من خلال الإصدار الجديد من تطبيق غوغل باي.

ودخلت غوغل في شراكة مع كل من Citi، وStanford Federal Credit Union لإطلاق خدمة الحسابات المصرفية عبر الهاتف المحمول، قائلة إنها تخطط لعقد شراكة مع 11 مؤسسة أخرى العام المقبل.

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وأوضحت الشركة أن تطبيق غوغل باي سيسمح للمستخدمين أيضا بتبادل المدفوعات بين المستخدمين، وهي ميزة جعلت من تطبيق (فينمو) Venmo، و(كاش) Cash من شركة (سكوير) Square أسماء مألوفة لدى خدمة "باي بال" مع تحول الناس إلى المدفوعات الرقمية أثناء وباء الفيروس التاجي المستجد كوفيد-19.

ويُنظر إلى إعلان غوغل بوصفه أحدث خطوة في عالم التمويل من شركات التقنية الكبرى، إذ أطلقت شركة آبل المنافسة في وقت سابق بطاقتها الائتمانية المدمجة مع هواتف آيفون مع بنك Goldman Sachs العام الماضي.

وتتيح شركة فيسبوك للمستخدمين إجراء عمليات الدفع عبر تطبيق التراسل مسنجر في عدد من الأسواق.

يُذكر أنه لا توجد رسوم شهرية أو رسوم سحب على المكشوف أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد في حسابات التحقق والادخار من غوغل المسماة "بلكس".

ويمكن للمستخدمين أيضا طلب بطاقة خصم ملموسة، وستُشغَّل البطاقة عبر شبكة ماستر كارد، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشراكة كانت قيد الإعداد العام الماضي.

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