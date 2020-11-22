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محكمة أميركية ترفض دعوى تطالب أرامكو السعودية بـ18 مليار دولار

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أرامكو

محكمة أميركية ترفض دعوى تطالب أرامكو السعودية بـ18 مليار دولار

موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها برفض الدعوى المقدمة من قبل ورثة خالد أبو الوليد الهود القرقني.

وقالت أرامكو السعودية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن المحكمة الفيدرالية الأميركية للمقاطعة الجنوبية لولاية تكساس أصدرت حكماً قضائياًَ ابتدائياً لصالحها في 17 نوفمبر 2020، فيما يتعلق بمطالبة المدعين بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار أميركي ما يعادل 67.29 مليار ريال.

وأضافت الشركة أن الدعوى تتعلق بتنفيذ قرار تحكيم مزعوم بما يقارب 18 مليار دولار أميركي، ويتعلق موضوع النزاع محل قرار التحكيم المزعوم بمدفوعات إيجار يزعم المدعون استحقاقهم لها نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية.

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وأوضحت أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في الدائرة الفيدرالية الخامسة.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنه في حال قرر المُدعون استئناف الحكم، فإن أرامكو السعودية ترى أن موقِفها قوي مما يعزز فرص تأييد الحُكم من الاستئناف.

بشأن الإجراءات المتخذة من الشركة بما فيها تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى القضائية، قالت أرامكو، إنه نظرًا لصدور حكم في هذه القضية لصالحها، فإنها لا تعتزم حاليًا اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.

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