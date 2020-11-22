كشفت نتائج الأعمال المجمعة لشركة "أوراسكوم القابضة للاستثمار"، عن تراجع خسائرها خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 80.6% مقارنة بنتائج أعمال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنها تكبدت صافي خسائر بلغت نحو 17.89 مليون جنيه منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 92.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسائر لتسجل نحو 19.6 مليون جنيه خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت نحو 61.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفق نتائج الأعمال، فقد تراجعت إيرادات التشغيل خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 788.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى لتسجل صافي أرباح بلغ 47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 295.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، أرباحاً بلغت نحو 1.714 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل خسائر بلغت 153.46 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة من التشغيل خلال الفترة إلى 504.79 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 596 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت 49.78 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 197.019 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.