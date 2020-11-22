وقعت مجموعة stc اتفاقية مع ويسترون ينيون Western Union- المتخصصة في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات- لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"-شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار ما يعادل تقييم 5 مليار ريال للشركة، بحسب بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه.

سيكون استثمار Western Union لتمويل رأس مال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.

كما سيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على stc pay على المدى القصير والبعيد من الناحيتين التشغيلية والمالية. حيث سيُستخدم المبلغ المحصّل من هذه الصفقة في تعزيز نمو stc pay ومواردها الخاصة لدعم خطط التوسع.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد عبد الله الفيصل: "قرار شركة كـ Western Union في الوقت الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في stc pay يعد بمثابة دافع كبير لنا وهذا يعكس مكانة stc كممكّن رقمي ورائد إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات حيث نحتفل بتحقيق أول شركة مليارية (unicorn) في السعودية وأول شركة تقنية ماليه مليارية (unicorn) الشرق الأوسط".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر : "نطمح كممكّن رقمي ورواد بمجال التحول الرقمي أن يكون لنا دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات مؤسسة النقد العربي السعودي، في عدد من المبادرات التي تدعم الإبداع وتطوير الخدمات الرقمية في القطاع المالي، كون التقنية المالية هي ركيزة من ركائز استراتيجية المجموعة.

الرئيس التنفيذي ورئيس Western Union حكمت إرسك قال: "لقد طورت stc pay بسرعة خدمة مدفوعات رقمية إقليمية على مدار العامين المنصرمين وكانت شراكة رقمية ناجحة للغاية مع Western Union. ونعتقد أن stc pay في وضع جيد للتوسع المستمر في المدفوعات الرقمية ونتطلع لفرصة توسيع علاقتنا في المستقبل."