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أرباح الوطنية للتربية والتعليم ترتفع 14.7% خلال السنة المالية

الشركة الوطنية للتربية والتعليم
شعار الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

أرباح الوطنية للتربية والتعليم ترتفع 14.7% خلال السنة المالية

توصية بتوزيعات أرباح 0.8 ريال للسهم

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دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 14.7% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2020، ليصل إلى 57.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 50.39 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى توحيد القوائم المالية لشركة الخوارزمي التعليمية، وشركة مدارس الغد الأهلية مع الشركة الوطنية للتربية والتعليم خلال العام الحالي والذي ساهم في ارتفاع الإيرادات، وزيادة صافي الربح للعام الحالي.

وأشارت كذلك إلى انخفاض مصروف الإهلاك العام الحالي عن العام السابق نتيجة تغيير الأعمار الإنتاجية لبعض فئات الأصول الثابتة خلال العام الحالي.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020، بإجمالي مبلغ 34.4 مليون ريال لعدد 43 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين لأسهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والتي سيعلن عنها لاحقا.

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