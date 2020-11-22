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أنعام: تغطية الطرح المتبقي لحقوق الأولوية 242.7%

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أنعام: تغطية الطرح المتبقي لحقوق الأولوية 242.7%

عدد الأسهم المبيعة بلغ 980.7 ألف سهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 242.7%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المبيعة بلغ 980.7 ألف سهم.

وأضافت أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 75.2 مليون ريال، وبلغ متوسط سعر البيع للأسهم المبيعة 76.71 ريال سعودي للسهم الواحد.

وأوضحت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغ 65.42 مليون ريال، وستودع الأسهم في حسابات المساهمين في 2 ديسمبر 2020.

وكانت مجموعة أنعام قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم زيادة عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 10.5 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 9 ملايين سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وبدأت فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 980.66 ألف سهم، يوم 17 نوفمبر إلى 18 نوفمبر 2020.

وكانت مجموعة أنعام قد أعلنت في وقت سابق أنه ستتم زيادة عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 10.5 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 9 ملايين سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

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