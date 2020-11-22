  • مباشر
اللغة

التصنيع الوطنية تعيد تشغيل مصنع معالجة الإلمنيت بالربع الثالث 2021

شركة التصنيع الوطنية
مقر شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

التصنيع الوطنية تعيد تشغيل مصنع معالجة الإلمنيت بالربع الثالث 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الأحد، أن مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag)، سيعود للعمل في الربع الثالث 2021.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه بعد إطفاء الفرن في المصنع تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال توصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن.

وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة إصلاح وبدأنا في تنفيذها مع شركة (أوتوتك)، المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع، وذلك بمساعدة شركة (ترونكس) بموجب اتفاقية مساعدة فنية. وتحملت شركة أوتوتك تكاليف إعادة التصميم ولكن نتيجة للإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي تبع وباء كورونا فقد تأخرت التصاميم الفنية والواردات من بعض المصنعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد