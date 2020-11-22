أعلنت شركة التصنيع الوطنية، اليوم الأحد، أن مصنع معالجة مادة الالمنيت (ilmenite) لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز (Titanium Slag)، سيعود للعمل في الربع الثالث 2021.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه بعد إطفاء الفرن في المصنع تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال توصلت إلى تحديد الأسباب الرئيسة التي أدت لإطفاء الفرن.

وأشارت إلى أنه تم إعداد خطة إصلاح وبدأنا في تنفيذها مع شركة (أوتوتك)، المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع، وذلك بمساعدة شركة (ترونكس) بموجب اتفاقية مساعدة فنية. وتحملت شركة أوتوتك تكاليف إعادة التصميم ولكن نتيجة للإجراءات الاحترازية والإغلاق الذي تبع وباء كورونا فقد تأخرت التصاميم الفنية والواردات من بعض المصنعين.