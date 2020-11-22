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الصندوق الصناعي السعودي يوافق على إعادة جدولة قروض نماء للكيماويات

نماء للكيماويات
شركة نماء للكيماويات
سوق السعودية

الصندوق الصناعي السعودي يوافق على إعادة جدولة قروض نماء للكيماويات

الإدارة التنفيذية بشركة نماء للكيماويات ستقوم بدراسة العرض المقدم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نماء للكيماويات، اليوم الأحد، عن استلام عرض من صندوق التنمية الصناعي السعودي لإعادة جدولة قروضها المتعثرة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الإدارة التنفيذية بشركة نماء للكيماويات ستقوم بدراسة العرض المقدم ورفع التوصية لمجلس الإدارة بعد دراسة ملاءمته للشركة ماليا ومدى توافقه مع خطط الأداء المستقبلية لخدمة مصالح الشركة والمساهمين والوفاء بالتزاماتها المالية.

وأضافت أنها ستعلن لاحقا عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.

وكانت شركة نماء للكيماويات قد أعلنت في سبتمبر 2019، عن موافقة صندوق التنمية الصناعي على فتح باب النقاش وإعادة النظر في طلبها المرفوض مسبقا لإعادة جدولة قروضها المتعثرة.

كان الصندوق رفض طلب الشركة في 25 أكتوبر 2018، بعد إجراء دراسة تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي.

وبحسب القوائم المالية لشركة نماء للكيماويات، فإن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 668.04 مليون ريال 31 ديسمبر 2019 والتي نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل والذي يبلغ 591.3 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019.

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