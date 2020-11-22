أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع كامل حصتها في شركة إسمنت حائل، والبالغة 6 ملايين سهم.

وقالت الشركة، اليوم الأحد، في بيان للسوق المالية السعودية، إن قيمة التخارج الإجمالية بلغت 96.9 مليون ريال، محققة ربحا قدره 36.9 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن الشركة قد ساهمت في شركة أسمنت حائل بإجمالي عدد أسهم قدره 6 ملايين سهم وبقيمة دفترية قدرها 60 مليون ريال سعودي، وتم هذا التخارج بناءً على استراتيجية الاستثمار الجديدة للشركة العقارية.

وكشفت النتائج المالية للشركة العقارية السعودية، تحول الشركة للخسائر بعد تكبدها صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بنحو 8 ملايين ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 9 ملايين ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق صافي خسارة بالربع الثالث يعود إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون، ومخصص انخفاض في الأعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و4 ملايين ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة نحو 70.2%، مقارنة بخسائر الربع السابق، التي بلغت 4.7 مليون ريال.