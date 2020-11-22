أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عن تطورات استخدام المتحصلات من الاكتتاب العام حتى 31 أغسطس 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن إجمالي المتحصل من الاكتتاب العام بلغ 247 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف المتعلقة بعملية الاكتتاب 16.01 مليون ريال.

وأضافت أن الصافي المتحصل من الاكتتاب العام بعد خصم المصاريف بلغ 260.98 مليون ريال.

وأوضحت أنه سبق تخصيص هذه المبالغ لغرض استخدامها كما في نشرة الإصدار وعدلت في اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة في 25 ديسمبر 2019، والجمعية المنعقدة في 6 أكتوبر 2020.

وأضافت أنه جرى تخصيص مبلغ 45.69 مليون ريال لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع القصيم التعليمي بمدينة بريدة في منطقة القصيم، وخصص مبلغ 12.79 مليون ريال لتمويل إنشاء وتشغيل مجمع تلال الدوحة التعليمي بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية.

وأوضحت أنه خصص مبلغ 66.7 مليون ريال لتمويل شراء كامل حصص الملاك في شركة مدارس الغد الأهلية المحدودة وشركة الخوارزمي التعليمية المحدودة.

وخصص مبلغ 42.7 مليون ريال سعودي لإكمال تمويل مشروع إنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل مجمع القيروان التعليمي بمدينة الرياض، ومبلغ 53.12 مليون ريال لاستخدامه في تمويل أنشطة الشركة التشغيلية.

ارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 14.7% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2020، ليصل إلى 57.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 50.39 مليون ريال صافي ربح الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.