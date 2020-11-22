  • مباشر
اللغة

سليمان الحبيب: تشغيل 4 مستشفيات جديدة بحلول 2024

مجموعة سليمان الحبيب
مجموعة سليمان الحبيب
سوق السعودية

سليمان الحبيب: تشغيل 4 مستشفيات جديدة بحلول 2024

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، أن استراتيجيتها للنمو الشاملة تقوم على توسيع نطاق مرافقها.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعمل على إنشاء 4 مستشفيات جديدة، سيتم الانتهاء منها خلال 2023 و2024.

وأوضحت أن المستشفيات التي يتم إنشاؤها تشمل مستشفى جنوب غرب جدة، الذي بدأ إنشاؤه في العام 2019، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية في أواخر العام 2023، ومستشفى شمال الرياض الذي تم البدء في إنشائه في العام 2019 والذي من المتوقع تدشين عملياته التشغيلية في أواخر العام 2023، ومستشفى شمال جدة والمقرر أن يبدأ عمليات البناء فيه خلال العام 2021، ويتوقع الانتهاء منه في أواخر العام 2024.

أميركا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام قصص خاصة لقاح كورونا أميركا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام "دواء ترمب" لعلاج كورونا

وتابعت أن أحدث مشاريعها هو مستشفى التخصصي للأطفال والولادة في الرياض، حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول العام 2024.

يأتي ذلك بعدما جرى الإعلان عن انضمام أسهم الشركة إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي، وذلك اعتباراً من تاريخ 30 نوفمبر 2020، بحسب المراجعة نصف السنوية لمؤشرات MSCI العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر محمد الحقباني: "يأتي هذا الإدراج خلال أقل من تسعة أشهر منذ إدراج أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو ما نعتبره انعكاساً واضحاً لسياستنا وممارساتنا الخاصة بالاستدامة والشفافية، فضلاً عن مساهمته في تعريف المجتمع الاستثماري بالتطور الذي حققته المجموعة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد