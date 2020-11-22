أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، اليوم الأحد، أن استراتيجيتها للنمو الشاملة تقوم على توسيع نطاق مرافقها.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعمل على إنشاء 4 مستشفيات جديدة، سيتم الانتهاء منها خلال 2023 و2024.

وأوضحت أن المستشفيات التي يتم إنشاؤها تشمل مستشفى جنوب غرب جدة، الذي بدأ إنشاؤه في العام 2019، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها التشغيلية في أواخر العام 2023، ومستشفى شمال الرياض الذي تم البدء في إنشائه في العام 2019 والذي من المتوقع تدشين عملياته التشغيلية في أواخر العام 2023، ومستشفى شمال جدة والمقرر أن يبدأ عمليات البناء فيه خلال العام 2021، ويتوقع الانتهاء منه في أواخر العام 2024.

وتابعت أن أحدث مشاريعها هو مستشفى التخصصي للأطفال والولادة في الرياض، حيث تم الانتهاء من مرحلة التصميم ومن المتوقع أن يتم تشغيله بحلول العام 2024.

يأتي ذلك بعدما جرى الإعلان عن انضمام أسهم الشركة إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي، وذلك اعتباراً من تاريخ 30 نوفمبر 2020، بحسب المراجعة نصف السنوية لمؤشرات MSCI العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية ناصر محمد الحقباني: "يأتي هذا الإدراج خلال أقل من تسعة أشهر منذ إدراج أسهم المجموعة في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو ما نعتبره انعكاساً واضحاً لسياستنا وممارساتنا الخاصة بالاستدامة والشفافية، فضلاً عن مساهمته في تعريف المجتمع الاستثماري بالتطور الذي حققته المجموعة".