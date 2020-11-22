أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، اليوم الأحد، عن الاتفاق على سداد مبكر للمرابحات الإسلامية القائمة مع شركة الباب الأبيض القابضة حيث ستقوم شركة تهامة للإعلان بموجب الاتفاقية بسداد مبلغ قدره 17.29 مليون ريال، من إجمالي المديونية القائمة على الشركة البالغ قدرها 17.91 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاتفاقية تؤدي إلى تحقيق وفورات مالية بقيمة 616 ألف ريال.

وأضافت أن هذا التوجه من قبل إدارة الشركة يأتي لإعادة هيكلة الالتزامات المالية على الشركة في إطار استراتيجية الشركة نحو تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة الأجل بما يساهم فى تحسين عمليات التدفقات النقدية.

وأشارت تهامة للإعلان إلى استخدام جزء من التمويل متوسط الأجل لمدة سنتين الذي تم الإعلان عن الحصول عليه على "تداول" في منتصف نوفمبر 2020، في سداد التمويل القائم والذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهي في 15 ديسمبر 2021م.

وقالت إن التمويل يساهم في خفض التكاليف المالية للشركة خلال الفترات المالية القادمة لانخفاض معدل ربح التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة عن معدلات الربح للمرابحات القائمة.