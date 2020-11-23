قال بنك كريدي أغريكول الفرنسي اليوم الاثنين، إن وحدته التابعة الإيطالية قدمت عرضا لشراء بنك كريديتو فالتلينيس (كريفال) الإيطالي نقدا.

وذكر البنك في بيان أن كريدي أغريكول إيطاليا عرض 10.50 يورو (12.47 دولار) للسهم للاستحواذ على كريفال. وقال كريدي أجريكول إن العرض يوازي استثمارا بقيمة 737 مليون يورو (875 مليون دولار).

وقال البنك الفرنسي إن وحدته التابعة للتأمين كريدي أغريكول أشورانس ستبيع حصتها البالغة 9.8% في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

كما تعهدت ألجيبريس ببيع حصتها البالغة 4.5% في كريفال إلى كريدي أجريكول إيطاليا.

يأتي ذلك رغم انخفاض أرباح البنك الفرنسي الربع الثالث من العام 18.5%، بما يتماشى مع التوقعات، إذ ساهمت نتائج قوية لأنشطة أسواق المال في تخفيف أثر ضربة من ارتفاع مخصصات القروض الرديئة.

وقال كريدي أغريكول إن صافي دخله انخفض إلى 977 مليون يورو ( 1.14 مليار دولار)، بينما زادت الإيرادات 2.4% إلى 5.15 مليار يورو.

وتوقع محللون دخلا صافيا 980 مليون يورو، وإيرادات عند 5.05 مليار يورو وفقا لتقديرات، آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.