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أسمنت العربية: اكتمال مشروع الطواحين الجديدة برابغ في الربع الثالث 2021

أسمنت العربية
شركة الأسمنت العربية
سوق السعودية

أسمنت العربية: اكتمال مشروع الطواحين الجديدة برابغ في الربع الثالث 2021

تأخر اكتمال المشروع لعدم تمكن المقاول من الحضور إلى المملكة لاستئناف العمل

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دبي - العربية.نت

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توقعت شركة الأسمنت العربية، الانتهاء من إنشاء طواحين أسمنت جديدة في مصنعها برابغ في الربع الثالث من العام 2021.

وأرجعت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، التأخير بسبب عدم تمكن المقاول المنفذ للمشروع من الحضور إلى المملكة لاستئناف العمل بالمشروع حتى تاريخهK لذلك فإن التاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع حسب إفادة شركة الصين الوطنية لمواد البناء (CNBM) المنفذة للمشروع 150 يوما إضافية من إعادة استئناف العمل بالمشروع وذلك بعد تخفيف ورفع القيود على السفر الدولي ووصول كامل العمالة الفنية لموقع العمل.

وأشارت الشركة إلى عدم التزام المقاول بالجدول الزمني، إضافة للظروف الحالية وتوقف حركة السفر والطيران بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19) حيث لم يتمكن المقاول من استكمال أعمال التركيبات اللازمة للتشغيل واختبار المعدات من قبل الشركات المصنعة بسبب عدم تواجد عمالة المقاول بموقع المشروع في الوقت الحالي.

كانت الأسمنت العربية قد أعلنت في 22 يونيو الماضي، عن إنجاز المشروع بنسبة 99.5%.

وفي ديسمبر 2019، توقعت الشركة الانتهاء من المشروع في الربع الثاني لعام 2020 والتشغيل التجاري خلال الربع الثالث لعام 2020.

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