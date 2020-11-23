أعلنت شركة "المراكز العربية" توقيعها أمس، عقد استئجار واستثمار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لأرض فضاء بأجرة سنوية قيمتها 1.07 مليون ريال، وذلك لغرض إقامة مشروع مركز تسوق مفتوح باسم "بوليفارد يو ووك".

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مدة العقد 25 سنة هجرية (تبدأ بعد فترة سماح مدتها 15 شهراً) من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، مبينة أن القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد تبلغ 26.67 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستقوم باستثمار وتطوير الأرض التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة والتي تقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، لإقامة مركز تسوق مفتوح بها، متوقعة أن تبدأ بتطوير الموقع خلال السنة المالية الحالية.

وذكرت أن المشروع يأتي على غرار مركز اليو ووك بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2019، كما أنه يأتي متوافقاً مع خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية والتي تشتمل على وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

وأشارت إلى أن المشروع يعد ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة المشتملة على اقتناص الفرص والمواقع المميزة في المناطق التي لا يزال بها طلب متزايد على الوجهات العصرية مثل مراكز التسوق المفتوحة، مبينة أن أمانة منطقة المدينة المنورة حريصة على تطوير المدينة بالمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على سكانها وزوارها، كونها تتسم بأنها من أكثر المناطق نمواً سكانياً بالمملكة علاوة على كونها جزءا من مراحل الحج العمرة والتي ستتأثر إيجابياً برؤية 2030 التي تستهدف زيادة أعداد السياح والحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

وقالت إن ظهور الأثر المالي سيبدأ من توقيع هذه الاتفاقية على قوائم الشركة المالية وبشكل أساسي على قائمة المركز المالي ابتداء من الربع الثالث من العام المالي 2021 والمنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، مبينة أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن بقية تفاصيل المشروع وتكلفته وطريقة تمويله.