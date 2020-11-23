  • مباشر
اللغة

"المراكز العربية" توقع عقد استئجار أرض 25 عاما لإقامة مركز تسوق مفتوح

المراكز العربية
شركة "المراكز العربية" توقع عقد استئجار واستثمار مع أمانة منطقة المدينة المنورة
سوق السعودية

"المراكز العربية" توقع عقد استئجار أرض 25 عاما لإقامة مركز تسوق مفتوح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "المراكز العربية" توقيعها أمس، عقد استئجار واستثمار مع أمانة منطقة المدينة المنورة لأرض فضاء بأجرة سنوية قيمتها 1.07 مليون ريال، وذلك لغرض إقامة مشروع مركز تسوق مفتوح باسم "بوليفارد يو ووك".

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن مدة العقد 25 سنة هجرية (تبدأ بعد فترة سماح مدتها 15 شهراً) من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، مبينة أن القيمة الإجمالية لكامل مدة العقد تبلغ 26.67 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستقوم باستثمار وتطوير الأرض التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة والتي تقع على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، لإقامة مركز تسوق مفتوح بها، متوقعة أن تبدأ بتطوير الموقع خلال السنة المالية الحالية.

أنعام: تغطية الطرح المتبقي لحقوق الأولوية 242.7% شركات سوق السعودية أنعام: تغطية الطرح المتبقي لحقوق الأولوية 242.7%

وذكرت أن المشروع يأتي على غرار مركز اليو ووك بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2019، كما أنه يأتي متوافقاً مع خطة الشركة العامة والهادفة إلى التوسع في تطوير مراكز التسوق العصرية والتي تشتمل على وجهات ترفيهية متنوعة مثل دور السينما والمطاعم والكافيهات الراقية علاوة على محلات التجزئة.

وأشارت إلى أن المشروع يعد ثاني إضافة لمحفظة مراكز الشركة التجارية بالمدينة المنورة، ومن المتوقع أن يضيف قرابة 57 ألف متر مربع لإجمالي المساحات القابلة للتأجير.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة المشتملة على اقتناص الفرص والمواقع المميزة في المناطق التي لا يزال بها طلب متزايد على الوجهات العصرية مثل مراكز التسوق المفتوحة، مبينة أن أمانة منطقة المدينة المنورة حريصة على تطوير المدينة بالمشاريع النوعية التي تعود بالنفع على سكانها وزوارها، كونها تتسم بأنها من أكثر المناطق نمواً سكانياً بالمملكة علاوة على كونها جزءا من مراحل الحج العمرة والتي ستتأثر إيجابياً برؤية 2030 التي تستهدف زيادة أعداد السياح والحجاج والمعتمرين بشكل كبير.

وقالت إن ظهور الأثر المالي سيبدأ من توقيع هذه الاتفاقية على قوائم الشركة المالية وبشكل أساسي على قائمة المركز المالي ابتداء من الربع الثالث من العام المالي 2021 والمنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة، مبينة أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن بقية تفاصيل المشروع وتكلفته وطريقة تمويله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد