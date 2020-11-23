أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، اليوم الاثنين، عن تعيين شركة الخير كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في زيادة رأس المال عبر أسهم حقوق الأولوية.

وكانت "صادرات" قد أعلنت في 10 نوفمبر 2020، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وقالت الشركة إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 129.6 مليون ريال.

وقالت "صادرات" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإفصاح عنها في حال توفرها.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن أسباب الزيادة هي لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة عملياتها التشغيلية وخفض نسبة خسائر الشركة.