  • مباشر
اللغة

نعمان عطاالله رئيساً تنفيذياً لـ"نخيل"

شركة نخيل الإماراتية
شركة نخيل الإماراتية
شركات

نعمان عطاالله رئيساً تنفيذياً لـ"نخيل"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عينت "نخيل" للتطوير العقاري نعمان عطاالله بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة. ويتمتع عطاالله بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط والهند، حيث شغل مناصب عليا مختلفة، وذلك في دبي للعقارات، وإعمار، وشركة بيرامال للعقارات في الهند.

وتلقى عطاالله تعليمه في الولايات المتحدة الأميركية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بيبردين في كاليفورنيا، كما أنهى برنامج الإدارة المتقدمة من معهد إنسياد.

وقال محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل": يحمل نعمان في جعبته ثروة من المعرفة والخبرة إلى شركة "نخيل". ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو، مما لا شك فيه أن خبرته الواسعة وسجله الحافل سيكونان عاملين أساسيين في تعزيز مكانة "نخيل" كشركة رائدة عالمياً تركز على العملاء وتلعب دوراً محورياً في نمو قطاع العقارات بدبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا إسرائيل قصفت شاحنة أموال قادمة لحزب الله من إيران عبر سوريا
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران إعلام إسرائيل: الجيش يتأهب لضربة عسكرية أميركية لإيران

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد