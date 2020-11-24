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رئيس إيرباص: صناعة الطيران قد لا تتعافى حتى عام 2025

إيرباص
إيرباص
إيرباص

رئيس إيرباص: صناعة الطيران قد لا تتعافى حتى عام 2025

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دبي - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جيوم فوري، اليوم الثلاثاء، إن صناعة الطيران قد لا تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى العام 2025.

وأبلغ فوري مؤتمرا لقطاع الطيران عبر الإنترنت أن أوروبا متأخرة في اعتماد منهج موحد تجاه فتح الحدود وفحص المسافرين.

حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي في وقت سابق اليوم من أن شركات الطيران بصدد خسارة إجمالية قدرها 157 مليار دولار في العامين الحالي والقادم، مجريا خفضا جديدا على توقعاته للقطاع في ظل تأثر الأسواق الرئيسية بموجة ثانية من إصابات فيروس كورونا والإغلاقات الرامية إلى احتواء الجائحة.

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