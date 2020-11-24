أكد الرئيس التنفيذي لفودكس، أحمد الزيني، في مقابلة مع "العربية" حصول الشركة على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية بالسعودية.

وتوقع الزيني أن تقوم الشركة بطرح منتجات وتوسعات نهاية العام الحالي، مشيراً إلى طموحات الشركة المستقبلية.

كما أشار إلى تحقيق فودكس أكثر من 1.5 مليون عملية دفع إلكتروني في فترة 3 شهور، موضحاً أن قطاعي التجزئة والمطاعم في المملكة يشهدان مدفوعات رقمية بقيمة 9.5 مليار ريال شهريا، منها 4.3 مليار ريال للمطاعم.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الثلاثاء، عن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، ليصل إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها في قطاع التقنية المالية 11 شركة حتى الآن.

وذكرت "ساما" في بيان لها، أن الشركات هي شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فودكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة، تأتي استكمالاً لجهودها في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

وجاء القرار، استناداً إلى اختصاص المؤسسة بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار مجلس الوزراء.

وصدرت القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات بتاريخ 30 يناير 2020، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.