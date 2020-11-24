أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيتين لبيع حصصها في استثماراتها في المملكة المغربية، مقابل 4.1 مليون يورو (18.38 مليون ريال سعودي).

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن الاتفاقية الأولى تتضمن بيع كامل حصص "أميانتيت"، في شركة اميتك المغرب التي تعمل بصناعة أنابيب الفيبرجلاس والبالغة 1.09 مليون حصة تمثل 50% من رأسمال تلك الشركة إلى شركة اميبلو النمساوية والتي تملك شركة أميانتيت فيها 50% من رأسمالها.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 2.7 مليون يورو (12.03 مليون ريال)، ينتج عنها صافي ربح محاسبي بقيمة 16.98 مليون ريال، يمثل سعر البيع بالإضافة إلى الذمم المدينة التي تم إطفاؤها سابقاً بقيمة 4.95 مليون ريال.

كما لفتت إلى أنها قامت بإطفاء قيمة هذا الاستثمار بالكامل في عام 2018م ومن ضمنها الذمم المدينة المستحقة لشركة أميانتيت على شركة اميتك المغرب.

وبينت "أميانتيت" أن الصفقة الثانية تتضمن بيع كامل حصصها في شركة امينسوس والتي تعمل بتجارة الأنابيب وملحقاتها والبالغة نحو مليون حصة، تمثل 15% من رأس المال، إلى شركة نيريفا المغربية، مقابل 1.4 مليون يورو (6.35 مليون ريال)

ويتمثل الأثر المالي لهذه الصفقة في صافي خسارة بقيمة 2.8 مليون ريال، حيث إن القيمة الدفترية لهذا الاستثمار حالياً في دفاتر شركة أميانتيت 9.17 مليون ريال.

وقالت إن النتيجة النهائية الصافية لبيع الاستثمارين هي ربح محاسبي يقدر بـ 14.16 مليون ريال، سوف يظهر هذا الأثر المالي في الربع الرابع من عام 2020.