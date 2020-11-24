عاودت شركة الأعمال التطويرية الغذائية تقديم طلب الانتقال إلى السوق السعودية الرئيسية من سوق الأسهم الموازي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنها تقدمت بالطلب، اليوم الثلاثاء، من خلال النظام الآلي المحدد لهذا الغرض.

كانت شركة الأعمال التطويرية الغذائية، قد أعلنت في 18 نوفمبر 2020، عن سحب طلب انتقالها إلى السوق السعودية الرئيسية من سوق الأسهم الموازي، وذلك لاستكمال بعض المتطلبات.

وفي سبتمبر الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير، على الانتقال إلى السوق الرئيسية، علما أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.