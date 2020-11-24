أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة مع مُلاك شركة مدارس الرقي الأهلية المحدودة للاستحواذ على نسبة 60% من حصص ملكية شركة مدارس الرقي الأهلية، بقيمة 12.82 مليون ريال.

وقالت الخليج للتدريب والتعليم في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن المذكرة مشروطة باستكمال أعمال الفحص النافي للجهالة القانوني وتوقيع اتفاقية البيع والشراء.

وأضافت أن المذكرة نصت على سداد سعر الشراء المتفق عليه نقداً على دفعتين، الأولى عند توقيع اتفاقية الشراء بقيمة 7.05 مليون ريال، والمتبقي سيتم دفعه خلال عامين بناءً على تحقيق أهداف محددة.

وتبلغ مدة المذكرة 30 يوماً من تاريخ التوقيع.

وأشارت الخليج للتدريب إلى الاتفاق بين الطرفين على التوسع في بناء مجمعي البنات والبنين بالمبلغ المتوقع 36.5 مليون ريال، على أن يكون تمويل مشروع التوسعة بواقع 60% للمشتري و40% للبائع.

والجدير بالذكر أن شركة الخليج للتدريب والتعليم قامت سابقاً بتعيين شركة الوساطة المالية (الوساطة كابيتال) مستشاراً مالياً لهذه الصفقة.

وقالت إنه سيتم تحديد الأثر المالي لاحقا بعد الانتهاء من أعمال الفحص القانوني، بينما لا تنطوي على الصفقة أطراف ذات علاقة.