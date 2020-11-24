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جدوى السعودية تدرس بيع حصة في "الشرقية للخدمات الطبية" الإماراتية

جدوى للإستثمار
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سوق السعودية

جدوى السعودية تدرس بيع حصة في "الشرقية للخدمات الطبية" الإماراتية

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن شركة جدوى للاستثمار السعودية، عينت إتش.إس.بي.سي للتخارج من حصة في الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي.

وأضافت أن جدوى تدرس إما البيع المباشر للحصة أو الطرح العام الأولي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية.

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وبنهاية العام الماضي، قامت جدوى بالتخارج من صندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية، أحد صناديق جدوى الاستثمارية في قطاع الملكية الخاصة، وذلك من خلال بيع حصة الصندوق في شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية إلى الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بعد فترة استثمار دامت خمس سنوات.

وتُمثل هذه الصفقة التخارج الثالث لجدوى في قطاع الملكية الخاصة، إضافة إلى كونها الأكبر حجماً بقيمة بلغت 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار)، ليصل إجمالي التوزيعات لعملاء جدوى من استثماراتهم في قطاع الملكية الخاصة إلى أكثر من 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار).

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