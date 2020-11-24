أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح معرض جديد لها بمحافظة الدوادمي بالسعودية، باستثمارات 27 مليون ريال.

وقالت جرير للتسويق في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه بافتتاح المعرض الجديد يصبح عدد معارضها 53 معرضاً داخل السعودية، ويبلغ بذلك إجمالي المعارض داخل وخارج السعودية 62 معرضاً.

وتبلغ مساحة المعرض الجديد 3,721 مترا مربعا، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 48% من إجمالي الموظفين.

وتوقعت جرير للتسويق أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الرابع من العام 2020م.

ويعد هذا المعرض الرابع الذي يتم افتتاحه خلال عام 2020م.

كانت جرير للتسويق قد أعلنت الأسبوع الحالي عن إغلاق فرعها بمجمع الجيمي مول بمدينة العين الإماراتية، نتيجة استمرار أداء المعرض دون التوقعات.