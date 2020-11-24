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"صدارة" تعلن استيفاء شروط المقرضين فيما يتعلق بتاريخ إكمال المشروع

صدارة
شركة صدارة للخدمات الأساسية
سوق السعودية

"صدارة" تعلن استيفاء شروط المقرضين فيما يتعلق بتاريخ إكمال المشروع

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العربية.نت

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أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية أن شركتها الأم، شركة صدارة للكيميائيات، قد استوفت الشروط المحددة من قبل المقرضين بموجب وثائق تمويل مشروع صدارة فيما يتعلق بإنجاز تاريخ إكمال المشروع (PCD).

ويعد تاريخ إكمال المشروع مرحلة هامة تشير إلى الانتهاء من مشروع صدارة، بعد اكتمال عملية فحص اعتمادية الدائنين في ديسمبر 2018 (اختبارات لإثبات أن مجمع صدارة الكيميائي المكون من 26 مصنعاً يعمل بكامل طاقته).

وتراجعت خسائر صدارة للخدمات الأساسية بنسبة 65.46% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 513.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.49 مليار ريال في الربع المماثل من 2019.

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وانخفضت خسائر الشركة بنسبة 63.45% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 1.41 مليار ريال في الربع السابق من العام الجاري.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت خسائر صدارة للكيميائيات بنسبة 17.6% لتسجل نحو 3.19 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الانخفاض في صافي الخسارة بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى الارتفاع في الكميات المبيعة مع الارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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