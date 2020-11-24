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حصة هواوي مهددة بالانهيار إلى 4% بأسواق الهواتف العالمية

هواوي

حصة هواوي مهددة بالانهيار إلى 4% بأسواق الهواتف العالمية

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت شركة TrendForce للأبحاث انخفاض حصة شركة Huawei Technologies من سوق الهواتف الذكية عالميا إلى 4% فقط في عام 2021 من 14% في 2020.

ويعد ذلك انخفاضا حادا للشركة التي صنفت هذا الصيف على أنها الشركة الرائدة عالميًا من حيث الشحنات.

وقد أدت حملة العقوبات المستمرة ضد هواوي من قبل الحكومة الأميركية إلى فقدان الشركة إمكانية الوصول إلى البرامج الرئيسية، وتصميم الرقائق وشركاء التصنيع، مما حرمها من ميزتها التكنولوجية.

وتشير التوقعات إلى أن العلامات التجارية الصينية الأخرى مثل Xiaomi Corp وOppo قد تملأ الفراغ الناجم عن هواوي إلى جانب مبيعات iPhone من شركة Apple.

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