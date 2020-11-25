أعلنت أرامكو السعودية عن اكتمال إصدار سندات دولية بقيمة طرح بلغت 8 مليارات دولار توزعت على 40 ألف سند وصك.

وبلغ عائد الصك/ السند 1.250% للسندات المستحقة خلال ثلاث سنوات و1.625% للسندات المستحقة خلال خمس سنوات و2.250% للسندات المستحقة خلال عشر سنوات، و 3.250% للسندات المستحقة خلال 30 سنة و3.500% للسندات المستحقة خلال 50 سنة.

وكانت "أرامكو" قد أختارت بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، في يونيو الماضي، إن أرامكو ستنظر في استخدام "جميع الأدوات المتاحة لنا"، للوفاء بتعهدها بتوزيع الأرباح.

وقد سحبت الشركة بالفعل قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار في يوليو للمساعدة في سد فجوة التمويل، وكان التدفق النقدي الحر في الأشهر التسعة الأولى من العام 33.5 مليار دولار.

وفي حين تعافت أسعار النفط الخام من أدنى مستوياتها في آذار/مارس إلى حوالي 44 دولاراً للبرميل، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 34% هذا العام.

وقد جمع بيع أرامكو لأول مرة للسندات في العام الماضي 12 مليار دولار، وكان واحداً من أكثر عروض الديون اكتتاباً في التاريخ، حيث اجتذب أكثر من 100 مليار دولار من طلبات المستثمرين.