تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية بنسبة 34.5% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 25.1 مليار دولار مقابل 38.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019.

وبينما ظلت الأرباح المعلنة من قبل الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية، كشفت عن تحسن ملحوظ عند المقارنة بالربع الثاني من العام 2020 حيث بدأت الاقتصادات المحلية في الخروج من حالة الإغلاق بصورة مرحلية خلال هذا الربع.

وسجلت أرباح الشركات السعودية أعلى معدل انخفاض بمقدار 10.2 مليار دولار ما نسبته 37% على أساس سنوي لتصل إلى 17.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020، وفقا لتقرير كامكو إنفست، اطلعت "العربية" على نسخة منه، اليوم الأربعاء.

وذكر التقرير أنه باستثناء صافي الربح ربع السنوي الذي سجلته شركة أرامكو السعودية والذي انخفض بنسبة 44.5%، تراجع إجمالي أرباح الشركات السعودية بوتيرة أقل بكثير بلغت نسبة 11.9% على أساس سنوي.

وتابع: "شملت القطاعات الرئيسية التي ساهمت في انخفاض الأرباح على أساس سنوي كل من قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة والبنوك والنقل".

من جهة أخرى، كان قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية من بين القطاعات الرئيسية التي سجلت نمواً على أساس سنوي في الأرباح خلال الربع".

كما ارتفعت أرباح القطاعات الاستهلاكية غير الدورية مثل إنتاج الأغذية والأدوية خلال الربع الثالث من العام 2020 مما عوض جزئياً التراجع العام الذي شمل السوق السعودية خلال هذا الربع.

دبي والكويت

وتبعتها الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت، بانخفاض قدره 1.8 مليار دولار و430.6 مليون دولار، مما يمثل انخفاضا بنسبة 59.2% و30.4%، على التوالي، على أساس سنوي.

وشهد صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقل معدل تراجع عن فترة الربع الثالث من العام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 2.9% لتصل إلى 2.39 مليار دولار مقابل 2.46 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019.

وأوضح التقرير أنه في المقابل، أعلنت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن أقل معدل تراجع في الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 2.9%، وبلغت قيمة الأرباح 2.39 مليار دولار.

وانخفض صافي ربح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 59.2% إلى 1.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020 مقابل 3.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2019.

البحرين

انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة البحرين عن فترة الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 51.1% إلى 230.7 مليون دولار مقابل 471.3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2019 بعد أن سجلت 3 فقط من أصل 13 قطاعاً من قطاعات البورصة ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الثالث من العام 2020.

سوق مسقط

انخفض إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2020 إلى 401.2 مليون دولار مقابل 473.7 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2019.