في خطوة استباقية، أقر اتحاد بنوك مصر، برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، مجموعة من التدابير والتعليمات الاسترشادية للبنوك لاتخاذها خلال الفترة المقبلة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، موجهاً خطاباً للبنوك العاملة في السوق المحلية يشمل تعليمات استرشادية.

وذكر خطاب موجه للبنوك من اتحاد بنوك مصر، أنه تقرر تطبيق خطة استرشادية لضمان استمرارية العمل بالبنوك في الظروف الراهنة، مبنية على استمرار عمل البنوك في مواعيدها المقررة حالياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً للجمهور وللموظفين من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.

وأكد أن هذه التدابير والإجراءات لضمان استمرارية الأعمال والأنشطة المختلفة بكفاءة، وإلحاقا للخطابات المؤرخة في 30 مارس، 5 أبريل 2020، بشأن الخطة الاسترشادية المقترحة لاستمرارية الأعمال بالبنوك.

ووجه الاتحاد بالاستمرار في تحديد أعداد الموظفين بمقرات العمل عبر السماح لنسب قد تصل إلى 50% من موظفي البنوك من الرجال والنساء بالعمل من المنزل، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل وفقًا لطبيعة العمل وبما لا يؤثر على سير العمل وانتظام حيث سيقوم كل رئيس قطاع البنك بتقسيم العاملين في مجموعات.

وتضمنت الخطة متابعة المقرات البديلة من حيث تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة للإدارات للاستمرار في أداء أعمالهم في حالات التوقف الاضطراري، وإصدار التعليمات المشددة فيما يخص الالتزام بارتداء الكمامات داخل مقر العمل وعند استخدام أتوبيسات البنك.

وتم التأكيد على الموظفين بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء استخدام وسائل المواصلات العامة أو الخاصة مع تجنب أماكن الازدحام.

وشدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بالعدد المصرح به أثناء استخدام المصاعد والالتزام بارتداء الكمامة، والتأكيد بمنع أیة اجتماعات وجهاً لوجه واستبدالها بالاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، وإعطاء التعليمات بتعقيم جميع الأسطح باستخدام مواد مطهرة تحتوي على الكحول والتعقيم الدوري لكافة مقار العمل خلال العطلة الأسبوعية، وتوفير السائل المطهر بكافة الأماكن التي يتواجد بها العاملون والعملاء وتطهير كافة مصاعد المراكز الرئيسية بصفة دورية.

كما شدد على إجراء تعقيم فوري عند ظهور الإصابة في أحد فروع البنك أو إداراته، والتشديد على العاملين بالبوفيهات وعمال النظافة بارتداء الكمامات واستبدال الأدوات الزجاجية أو المعنية بالرقية، والتأكيد كذلك على العاملين العائدين من خارج البلاد فور عودتهم وقبل التصريح لهم باستلام العمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك للاطمئنان عليهم وضمان خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأكد اتحاد بنوك مصر، على الاستمرار في نشر الفيديوهات والمنشورات التوعوية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، و الاستمرار في حظر استقبال الزائرين أو مندوبي التوصيل الخارجي بأماكن العمل، والاستمرار في إيقاف توزيع الجرائد اليومية والصحف والمجلات، وأيضا الاستمرار في إجراءات فحص درجة الحرارة لدى مسؤولي الأمن بالبوابات قبل الدخول للفروع ومقار العمل.

ونبه الاتحاد بضرورة الاستمرار في تحديد كافة العملاء داخل الفروع مع الاستمرار في توفير أماكن انتظار مناسبة، والاستمرار في تفعيل الأنشطة التدريبية الرقمية عن طريق التدريب عن بعد، مع الاستمرار في إتاحة قوات تواصل مع إدارة الخدمة الطبية بالبنك على مدار اليوم سواء على البريد الإلكتروني أو تلفونيا لتوفير الاستجابة الفورية لأي استفسار، مع توافر أطباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للاستعانة بهم وقت الحاجة أو حال الاشتباه في الإصابة بالفيروس.