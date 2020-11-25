منح البنك المركزي السعودي تراخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز نشاط قطاع التقنية المالية.

ومنحت ساما تراخيصَ لكل من Sky band وNoon Pay و Foodics ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط المدفوعات من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية 11 شركة.

ومن المتوقع أن تصل قيم المعاملات في قطاع التقنية المالية في المملكة إلى أكثر من 123 مليار ريال بحلول عام 2023، وفقاً لتوقعات منصة Statista.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان على نظام البنك المركزي السعودي.

وسيحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".

وتضمن النظام تعديلاً لمسمى مؤسسة النقد العربي السعودي ليصبح البنك المركزي السعودي، وأن يرتبط مباشرة بالملك، مع استمرار تمتع البنك المركزي بالاستقلال المالي والإداري، وذلك مواكبةً للممارسات العالمية للبنوك المركزية.

ووفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار "ساما-SAMA" لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي، ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.