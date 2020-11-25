أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم مع شركة غدير للعقارات للاستحواذ على 100% من حصص ملكية شركة غدير للعقارات.

وقالت "أنعام" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن المذكرة انتهت دون أي التزام على الطرفين.

كانت شركة "أنعام" قد وقعت، مطلع سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على غدير للعقارات.

وأعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، يوم الأحد، عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، وبلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 242.7%، وبلغ عدد الأسهم المبيعة 980.7 ألف سهم.

وكانت مجموعة أنعام قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم زيادة عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم إلى 10.5 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 9 ملايين سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.