أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأربعاء، عن نجاحها في تعديل بعض بنود عقد الإيجار السابق والخاص بأرض مركز يو ووك جدة "المسمى سابقاً بالزهراء مول"، عبر توقيع ملحق عقد مع ورثة الأميرة منيرة بنت عبدالعزيز آل جلوي آل سعود.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن التعديلات تضمنت تخفيض كامل قيمة أجرة الأرض على إجمالي فترة العقد من مبلغ 1.785 مليار ريال إلى 1.075 مليار ريال، بتخفيض قدره 620 مليون ريال.

وشملت كذلك تعديل تاريخ بدء الفترة الإيجارية، والممتدة لثلاثين سنة ميلادية، لتبدأ اعتباراً من 01 أغسطس 2022م وتنتهي في 31 يوليو 2052م.

يذكر أن العقد وقع بين الطرفين في 16 يوليو 2015.

ونصت التعديلات على أن تكون الأجرة السنوية للسنوات العشر الأولى مبلغ 30 مليون ريال، ثم 35 مليون ريال للسنوات العشر التي تليها، ثم 42.5 مليون ريال للسنوات العشر الأخيرة، بينما في السابق كانت الأجرة السنوية مبلغ 47 مليون ريال للخمس سنوات الأولى ثم تزيد بمقدار خمسة ملايين ريال كل خمسة سنوات إلى أن تصل لمبلغ 72 مليون ريال سنوياً خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتنقسم المدة الإيجارية إلى فترتين حسب إلزاميتها، الفترة الأولى وقدرها 15 سنة ميلادية، وتكون ملزمة للطرفين من تاريخ 01 أغسطس 2022م إلى 31 يوليو 2037م.

والفترة الثانية هي الـ15 سنة التالية للفترة الأولى وتبدأ من تاريخ 01 أغسطس 2037م وتنتهي في 31 يوليو 2052م، وتكون ملزمة للطرف الأول واختيارية لشركة المراكز العربية، بحيث يحق لها فسخ العقد قبل بداية كل خمس سنوات منها شريطة أن تقدم خطاباً قبل بدئها بثلاثة أشهر، وإذا لم تقدمه فتكون ملزمة لها كذلك.

وقالت شركة المراكز العربية إن هذا التعديل يؤثر على قوائم الشركة المالية وذلك بخفض كل من بندي موجودات حق الاستخدام والتزامات عقود الإيجار ضمن المركز المالي، وكذلك خفض كل من بندي استهلاك موجودات حق الاستخدام ومصروف الفائدة على التزامات عقود الإيجار ضمن قائمة الدخل.

وتوقعت ظهور الأثر المالي على قوائم الشركة المالية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021م المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

مشروع "يو ووك جدة"

وأضافت شركة المراكز العربية أنها تنوي تنفيذ المشروع بنموذج مركز تسوق مفتوح وتحت اسم "يو ووك جدة"، وذلك على غرار مركز اليو ووك بمدينة الرياض الذي تم افتتاحه في شهر سبتمبر من عام 2019م.

ومن المخطط تنفيذ هذا المشروع على الأرض المستأجرة بمساحة 148 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي المساحات القابلة للتأجير بهذا المركز حوالي 60 ألف متر مربع.

ويبدأ تنفيذه خلال الربع الأول من عام 2021م ويتوقع افتتاحه خلال عام 2023م.