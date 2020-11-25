أكد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات تفاؤله بعودة طائرات A380 إلى الأجواء، بحلول نهاية العام المقبل أو الربع الأول من 2022، في ظل التقدم بشأن لقاحات كورونا.

وقال كلارك في لقاء مع "بلومبيرغ" إن شركة طيران الإمارات ستستلم ثلاث طائرات A380 بنهاية العام الجاري، وإن واحدة منها ستحتوي مقصورة درجة سياحة ممتازة.

أما فيما يتعلق بطائرات بوينغ 777X، فأوضح رئيس طيران الإمارات أنه لا يعلم متى سيتم استلامها حيث إن موعد الاستلام تأجل عدة مرات، بسبب انتظار الموافقات اللازمة.

وتوقع كلارك عودة طيران الإمارات إلى التدفق النقدي الإيجابي في النصف الأول من العام المقبل.

وفي توقعات معاكسة، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوير "إياتا" يوم أمس الثلاثاء إن شركات الطيران ستخسر ما يقرب من 39 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة في يونيو. هذا بالإضافة إلى عجز بقيمة 118.5 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الحالية، بزيادة 40% عن التوقعات السابقة، بعد أن قضت موجة جديدة من عمليات الإغلاق على عودة الرحلات الجوية.

وسوف تكون الخسائر مجتمعة خمسة أضعاف الخسائر التي تراكمت خلال فترة الركود 2008-2009، وفقا لـ "إياتا"، التي تتوقع أن تتحول الصناعة للربحية مرة أخرى في الربع الأخير من العام المقبل، في وقت أبكر مما كانت قد اقترحته قبل الأخبار الأخيرة من اختبارات لقاحات "كورونا"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".