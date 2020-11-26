أعلنت شركة ثروة كابیتال القابضة للاستثمارات المالیة، إغلاق الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت 2.5 ملیار جنیه.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الإصدار يمثل صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامیة، وأن حصيلة الإصدار سيتم استغلالها في تمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

وبينت أن الإصدار عبارة عن شريحة واحدة بقيمة إجمالية 2.5 ملیار جنیه ومدتها بحد أقصى 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب. وقد منحت شركة میريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين تصنيفا ائتمانيا للصكوك درجة سالب A.

ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في مصر، وذلك بعد أن أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري. ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة.

وكانت الشركة قد قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام 2005 لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات في سوق المال المصري.

هذا وقد قامت كل من شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وشركة مصر كابیتال بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطیة الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطیة للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة إيلیت للاستشارات كمستشار مالي مستقل.