وقعت شركتا "الظاهرة" الإماراتية و Watergen الإسرائيلية على اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الأمن المائي.

وتهدف الاتفاقية لتأمين المياه المستخرجة من الهواء، ليتم إنشاء مصدر إضافي جديد للمياه النظيفة والمتجددة والقابلة للاستهلاك.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة الإماراتية، خديم الدرعي قد أعلن العام الماضي، توقيع اتفاقية لإنتاج المحاصيل الزراعية في الصين والاستثمار في الأمن الغذائي في الخارج.

وأضاف الدرعي آنذاك على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد إلى الصين حينها، "نطمح لزيادة حصتنا في سوق الأعلاف الصيني".

يشار إلى أن شركة الظاهرة تعد من أكبر شركات الاستثمار الزراعي عالمياً، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 5 مليارات درهم.