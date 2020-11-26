أعلن بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، إتمام صفقة استحواذ بالمناصفة بينهما على حصة 40% من أسهم شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس غروب لخدمات تحويل الأموال، والتي تعد وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر.

وقال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، إن الصفقة تأتي سعيا من البنك الأهلي وذراعه الاستثماري إلى دمج شريحة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرفي وإجراء التحويلات المالية بالوسائل الرسمية من خلال تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تتناسب مع احتياجات تلك الشريحة مما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي بشكل عام وتحويلات أموال العاملين المصريين بالخارج بشكل خاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتنامية لشركة الأهلي كابيتال في الاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتوسع فيها الشركة بشكل ملحوظ وتحقق نموا سريعا ومنها التحويلات الإلكترونية والتي تدعم استراتيجية البنك الأهلي المصري والدولة بشكل عام في التحول الرقمي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة نحو دمج قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتأكيدا على توجيهات البنك المركزي المصري وإيمانا بدور بنك مصر القومي في دعم الاقتصاد المصري وما يترتب على ذلك من ضرورة توسيع قاعدة العملاء المستهدفين، فكانت الشراكة مع شركة IBAG بمثابة حلقة الوصل مع القطاع غير المصرفي والخطوة الداعمة للتحول التكنولوجي لما ستقدمه الشركة من خدمات إلكترونية في مجال تحويل الأموال.

وأشار رئيس شركة الأهلي كابيتال، كريم سعادة، إلى أنه سبق للشركة الاستثمار في هذا المجال من خلال شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة والتي تعد منصة البنك الأهلي المصري لوسائل الدفع الإلكتروني، إضافة إلى استحواذ الأهلي كابيتال أواخر العام الماضي على شركتي فاروس لتداول الأوراق المالية وفاروس لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وقد قام مكتب الدكتور زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني لكل من شركة الأهلي كابيتال وبنك مصر، بينما قامت شركة Ernst & Young بإعداد دراسات الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي. وقامت شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي لبنك مصر ومكتبي المستشار يحيي قدري وBahaa-Eldin Law Office in cooperation with BonelliErede بدور المستشار القانوني لمساهمي شركة إنترناشيونال بيزنس أسوسيتس غروب لخدمات تحويل الأموال خلال مراحل الصفقة.