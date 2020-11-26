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مجموعة أغذية تستحوذ على شركة كويتية

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سوق أبوظبي

مجموعة أغذية تستحوذ على شركة كويتية

لدعم النمو الاستراتيجي للمجموعة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "مجموعة أغذية"، المدرجة في سوق أبوظبي، اليوم الخميس، عن توقيع "اتفاقية بيع شراء" للاستحواذ على "مخبز وحلويات الفيصل" بدولة الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية، خليفة سلطان السويدي، في بيان: "حددنا الكويت كسوق مهم لتحركنا الاستراتيجي بهدف توسيع نطاق أعمال المجموعة إقليمياً، وهذا الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل يرسّخ إصرارنا في السعي إلى التميّز وتقديم قيمة عالية لحملة أسهمنا بما يتوافق مع خططنا طويلة الأمد".

وتابع السويدي: "هذا الاستحواذ سوف يدعم النمو الاستراتيجي للمجموعة نظراً لما تتمتع به هذه الشركة من مكانة متقدمة وقدرات عالية من حيث التصنيع والتوزيع والحصة السوقية".

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وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، ألان سميث، إن قرار الاستحواذ على مخبز وحلويات الفيصل في الكويت يتماشى مع استراتيجية الشركة لهادفة إلى توسيع رقعة انتشارها الإقليمي في قطاع الأغذية والمشروبات، وهو ما يضيف نطاقاً كبيراً لعملياتها الحالية في الكويت، بالإضافة إلى زيادة تنويع محفظتها".

وحققت شركة "مخبز وحلويات الفيصل" خلال السنة المالية 2019، إيرادات بلغت قيمتها 92 مليون درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الديون 27 مليون درهم، بينما بلغت الأرباح الصافية 17.2مليون درهم.

وتحظى شركة "مخبز وحلويات الفيصل" بانتشار واسع النطاق في السوق الكويتي منذ العام 1991.

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