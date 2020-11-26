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"أميانتيت" تحصل على مركز متقدم ببرنامج المحتوى المحلي

شركة أميانتيت العربية السعودية
أميانتيت العربية السعودية
سوق السعودية

"أميانتيت" تحصل على مركز متقدم ببرنامج المحتوى المحلي

يعزز قدرة الشركة التنافسية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، اليوم الخميس، عن حصولها على مركز متقدم في برنامج "المحتوى المحلي".

وقالت شركة "أميانتيت"، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه بعد مراجعة تقرير تدقيق نسبة المحتوى المحلي لشركة أميانتيت العربية السعودية للسنة المالية بنهاية ديسمبر 2019، من إدارة المحتوى المحلي، وبناءً على تقرير المدقق فإن نسبة المحتوى المحلي هي 48.1% وأن نسبة المحتوى المحلي والإيراد من الصادرات هي 58.10%.

ويذكر أن برنامج "المحتوى المحلي" هو برنامج ترعاه حكومة المملكة العربية السعودية، ويقوم على أساس الإنفاق في السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وبشأن الأثر الجوهري المترتب على حصول الشركة على هذا المركز المتقدم في برنامج "المحتوى المحلي"، قالت "أميانتيت"، إن ذلك يعزز قدرة الشركة التنافسية ويعطيها الأولوية في منافسة الشركات العالمية على المستوى المحلي، مما سوف ينعكس ايجاباً على حجم المبيعات وبأسعار معقولة.

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