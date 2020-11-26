  • مباشر
اللغة

السعودية للكهرباء تمنح 3 شركات عقودا بـ166.4 مليون ريال

الشركة السعودية للكهرباء مناسبة
الشركة السعودية للكهرباء
سوق السعودية

السعودية للكهرباء تمنح 3 شركات عقودا بـ166.4 مليون ريال

لتوريد محولات ومعدات كهربائية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فازت 3 شركات سعودية بعقود توريد محولات ومعدات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 166.4 مليون ريال.

وقالت شركة الصناعات الكهربائية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن شركتا وسكوسا وشركة المحولات السعودية التابعتان لها، وقعتا اتفاقيات توريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، قيمتها 84 مليون ريال.

وقالت شركة بوان في بيان منفصل على "تداول"، إن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وهي إحدى شركات بوان التابعة والمملوكة لها بنسبة 85.5%، وقعت عقداً بقيمة 82.4 مليون ريال لتوريد محولات التوزيع الكهربائية إلى الشركة السعودية للكهرباء.

اقتصاد اقتصاد السعودية "جدوى" ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي.. انتعاش أقوى في 2021

بموجب العقود تعتبر الاتفاقيات اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة للمحولات الكهربائية.

وتوقعت بوان بأن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال العام 2021م والربع الأول من العام 2022م، بينما توقعت الصناعات الكهربائية بأن يكون للاتفاقيات تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2022م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد