فازت 3 شركات سعودية بعقود توريد محولات ومعدات للشركة السعودية للكهرباء بقيمة 166.4 مليون ريال.

وقالت شركة الصناعات الكهربائية، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن شركتا وسكوسا وشركة المحولات السعودية التابعتان لها، وقعتا اتفاقيات توريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، قيمتها 84 مليون ريال.

وقالت شركة بوان في بيان منفصل على "تداول"، إن الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية وهي إحدى شركات بوان التابعة والمملوكة لها بنسبة 85.5%، وقعت عقداً بقيمة 82.4 مليون ريال لتوريد محولات التوزيع الكهربائية إلى الشركة السعودية للكهرباء.

بموجب العقود تعتبر الاتفاقيات اختيارية للشركة السعودية للكهرباء وملزمة للشركة المتحدة للمحولات الكهربائية.

وتوقعت بوان بأن يكون للاتفاقية تأثير إيجابي على نتائجها المالية خلال العام 2021م والربع الأول من العام 2022م، بينما توقعت الصناعات الكهربائية بأن يكون للاتفاقيات تأثير إيجابي على نتائجها المالية لعام 2022م.