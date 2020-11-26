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هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "نسيج" لـ61.63 مليون ريال

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على تخفيض رأسمال "نسيج" لـ61.63 مليون ريال

بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على طلب شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج" تخفيض رأسمالها من 178.16 مليون ريال إلى 61.63 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن عدد أسهم الشركة سينخفض من 17.82 مليون سهم إلى 6.16 مليون سهم.

وأضافت الهيئة أن الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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وتابعت: "سوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال".

وقالت هيئة السوق: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأسمالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وكان أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة بقيمة 116.5 مليون ريال، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وأعلنت شركة نسيج العالمية التجارية "نسيج"، في وقت سابق، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة خسائر قدرها 38.75 مليون ريال، مقابل 3 ملايين ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.

وجاء ذلك بعد تراجع إيرادات الشركة بـ 24.9% إلى 48.52 مليون ريال، مقابل 64.65 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة المعلنة بالسوق المالية السعودية "تداول".

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