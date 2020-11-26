أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توقيع عقد حصري مدته خمس سنوات مع شركة تكنوجيم (Technogym)، العلامة التجارية العالمية في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية والمورد الرسمي لآخر 7 ألعاب أولمبية، بقيمة 50 مليون دولار.

وقالت "وقت اللياقة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن العقد يهدف لتوريد أحدث المعدات والحلول الرقمية لـ"وقت اللياقة"، المصنفة كأكبر شبكة من الأندية الرياضية في السعودية بـ 138 ناديًا يعمل حالياً وخطة كبيرة لافتتاحات جديدة في الخمس سنوات القادمة.

وبشأن الأثر المالي، قالت "وقت اللياقة" إنها ستنفق ما لا يقل عن 50 مليون دولار من النفقات الرأسمالية طوال مدة العقد.

وأوضحت أن شركة تكنوجيم (Technogym) ستكون مسؤولة عن خدمة وصيانة معداتها مما يساعد على زيادة موثوقية تلك المعدات وعمرها الافتراضي وترشيد تكاليف الصيانة.

وتابعت: "سوف يبدأ الأثر المالي من الربع الأول 2021 م ويستمر على مدى مدة العقد".

وكانت "وقت اللياقة" قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سكوات وولف (SQUAT WOLF)، بموجبها تزود "وقت اللياقة" بزي رسمي يحمل العلامة التجارية لكلا الشركتين لتحل محل المورد الحالي، أديداس (Adidas).