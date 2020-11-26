  • مباشر
اللغة

"ديزني" تنوي تسريح 35 ألف موظف بالنصف الأول 2021

walt disney والت ديزني
والت ديزني
فيروس كورونا

"ديزني" تنوي تسريح 35 ألف موظف بالنصف الأول 2021

يعود القرار لتدني عدد الزبائن في ظل انتشار كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة Walt Disney عن قرارها بتسريح 35 ألف موظف خلال النصف الأول من العام المقبل، وبشكل خاص موظفي مدن الملاهي.

ويعود القرار لتدني عدد الزبائن في ظل انتشار كورونا.

وكانت "ديزني" قد أعلنت مسبقا في سبتمبر عن عزمها تسريح 28 ألف موظف، وبحسب ما جاء من متحدث رسمي باسم المؤسسة، فإن القرار الجديد هو تحديث للقرار السابق.

ديزني تطور روبوتاً يمكنه أن يرمش مثل الإنسان علم ديزني تطور روبوتاً يمكنه أن يرمش مثل الإنسان

وكانت الشركة أيضا قد أعلنت بداية هذا الشهر عن تسريحها لموظفين في مقرها الرئيسي بجنوب كاليفورنيا، وذلك لعدم عدم معرفة الموعد المحدد لافتتاح مدن الملاهي في المنطقة.

وكان المدير التنفيذي لـ"ديزني باركس إكسبيرينسز أند برودكتس" جوش دامارو قد قال إنه "في الأشهر الأخيرة، اضطررنا لإجراء عدد من التعديلات على أعمالنا، وعلى الرغم من صعوبة القرار المتّخذ، نعتقد أنّ الخطوات التي نتّخذها ستمكّننا من الخروج (من الوضع الراهن) أكثر كفاءة وفاعلية عندما نعود إلى الوضع الطبيعي".

ويأتي ذلك في أعقاب تكبّد مجموعة ديزني خسائر بـ4,7 مليارات دولار في الفصل الأخير، ما يعكس الضربة القوية التي تلقّتها متنزهات المجموعة وقطاعها لإنتاج الأفلام التي تأثر جدول مواعيد إصدارها.

وكان تزايد الطلب على خدمة "ديزني+" للبثّ التدفقي حيث أطلقت فيلمي "مولان" و"هاميلتون" قد حدّ جزئياً من هذه التداعيات السلبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: طفلة قلقة تراسل جونسون.. والأخير يطمئن: "بابانويل قادم"

الأكثر قراءة

جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً جريمة مروعة بمصر.. أبلغت عن سارق فعاد وقتلها حرقاً
لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية لأول مرة منذ 10 سنوات.. نصيحة ذهبية من الصحة العالمية
جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف جديد المعلم المذبوح في فرنسا.. مصدر قضائي يكشف
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟ لماذا حققوا في وفاة مارادونا وطلب مدع عام تشريح جثته؟
بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة بقي 12 ساعة بلا فحص.. محامي مارادونا يكشف تفاصيل صادمة

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد