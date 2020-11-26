أعلنت شركة Walt Disney عن قرارها بتسريح 35 ألف موظف خلال النصف الأول من العام المقبل، وبشكل خاص موظفي مدن الملاهي.

ويعود القرار لتدني عدد الزبائن في ظل انتشار كورونا.

وكانت "ديزني" قد أعلنت مسبقا في سبتمبر عن عزمها تسريح 28 ألف موظف، وبحسب ما جاء من متحدث رسمي باسم المؤسسة، فإن القرار الجديد هو تحديث للقرار السابق.

وكانت الشركة أيضا قد أعلنت بداية هذا الشهر عن تسريحها لموظفين في مقرها الرئيسي بجنوب كاليفورنيا، وذلك لعدم عدم معرفة الموعد المحدد لافتتاح مدن الملاهي في المنطقة.

وكان المدير التنفيذي لـ"ديزني باركس إكسبيرينسز أند برودكتس" جوش دامارو قد قال إنه "في الأشهر الأخيرة، اضطررنا لإجراء عدد من التعديلات على أعمالنا، وعلى الرغم من صعوبة القرار المتّخذ، نعتقد أنّ الخطوات التي نتّخذها ستمكّننا من الخروج (من الوضع الراهن) أكثر كفاءة وفاعلية عندما نعود إلى الوضع الطبيعي".

ويأتي ذلك في أعقاب تكبّد مجموعة ديزني خسائر بـ4,7 مليارات دولار في الفصل الأخير، ما يعكس الضربة القوية التي تلقّتها متنزهات المجموعة وقطاعها لإنتاج الأفلام التي تأثر جدول مواعيد إصدارها.

وكان تزايد الطلب على خدمة "ديزني+" للبثّ التدفقي حيث أطلقت فيلمي "مولان" و"هاميلتون" قد حدّ جزئياً من هذه التداعيات السلبية.