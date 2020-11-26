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بلومبيرغ: أسترازينيكا قد تجري تجارب جديدة على لقاح كورونا

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لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

بلومبيرغ: أسترازينيكا قد تجري تجارب جديدة على لقاح كورونا

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العربية.نت

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قالت وكالة "بلومبيرغ" إن شركة أسترازينيكا قد تجري تجارب جديدة على لقاح كورونا.

وكان عملاق الأدوية البريطاني "أسترازينيكا"، يوم الاثنين، قد أعلن تحليلا مؤقتا للتجارب السريرية التي أظهرها لقاحها ضد فيروس كورونا، وكانت نسبة الفعالية في المتوسط 70% في الحماية من الفيروس.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من نتائج اللقاح المشجع في الأسابيع الأخيرة، بعد قراءات تجريبية في مرحلة متأخرة من "فايزر- بايوإنتك" و"موديرنا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، باسكال سوريوت، إن هذا التطور يمثل "معلما هاما" في مكافحة الأزمة الصحية العالمية وفقاًً لما نقلته شبكة "CNBC".

وأفاد سوريوت وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت": "تؤكد فعالية هذا اللقاح وسلامته أنه سيكون فعالاً للغاية ضد "كوفيد-19" وسيكون له تأثير فوري على هذه الأزمة الصحية الطارئة عالمياً.

وأضاف، علاوة على ذلك، فإن سلسلة الإمداد البسيطة للقاح وتعهدنا بعدم تحقيق الربح والتزامنا بالوصول الواسع والمنصف وفي الوقت المناسب يعني أنه سيكون في المتناول ومتاحاً عالمياً، حيث يوفر مئات الملايين من الجرعات عند الموافقة عليه".

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